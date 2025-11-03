FIUMICINO - Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione quella che si è svolta presso l’impianto sportivo di via Giovanni Taurisano, a Isola Sacra, in occasione dell’VIII Torneo Minirugby “Trofeo Portvs”.

All’evento, che ha portato a Fiumicino decine di giovani atleti, hanno partecipato fino a 16 squadre per ciascuna delle categorie Under 8 e Under 10, con un programma ricco di partite, momenti di socialità e il tradizionale Terzo Tempo. La mattinata ha visto anche un appuntamento dedicato ai più piccoli della categoria Under 6, che hanno potuto avvicinarsi al rugby in un’atmosfera di amicizia e divertimento.

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha voluto essere presente per salutare atleti, allenatori e famiglie:

“Ho avuto il piacere di fare visita all’impianto sportivo di via Giovanni Taurisano, in occasione dell’VIII Torneo Minirugby ‘Trofeo Portvs’. L’evento ha portato a Fiumicino decine di giovani atleti per una giornata di sport, gioco e condivisione. I miei complimenti alla società organizzatrice, agli allenatori, alle famiglie e a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata.”

Tra partite, finali e premiazioni, si è respirata la passione per un sport che trasmette valori fondamentali come il rispetto, il lavoro di squadra e la collaborazione, elementi che rendono il rugby una vera e propria scuola di vita.