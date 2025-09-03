CERVETERI – Un Palasport da 4,5 milioni di euro. Sarà il primo nella storia della città etrusca. Cerveteri, nel bando avviato dal Consiglio dei Ministri, si è classificata prima a livello nazionale, a pari merito con Altamura e Sarno, con un punteggio di 95 punti. E la sindaca non sta nella pelle. «Si tratta di un progetto ambizioso – afferma Elena Gubetti - che porterà alla realizzazione del primo impianto sportivo polifunzionale di Cerveteri. Un risultato storico, frutto del lavoro di squadra portato avanti con determinazione in questi mesi». Il “PalaEtruria” sarà una struttura all’avanguardia, pensata per accogliere numerose discipline sportive: basket, pallavolo, calcio a 5, ginnastica ritmica, scherma, boxe, oltre ad attività inclusive come il baskin. «Un lavoro straordinario – prosegue il primo cittadino -, portato avanti dagli assessori Matteo Luchetti e Manuele Parroccini, rispettivamente a Lavori pubblici e Sport, insieme ai loro uffici, con la collaborazione preziosa del dirigente Fabrizio Bettoni e Manuela Lasio e di Emiliano Magnosi. Un’opera fondamentale che valorizzerà il territorio, darà nuove opportunità ai giovani e promuoverà l’inclusione attraverso lo sport». Gubetti si toglie qualche sassolino dalle scarpe. «Ancora una volta i fatti parlano più delle parole – conclude - abbiamo dimostrato, con risultati concreti, la nostra capacità di progettare con visione e intercettare risorse fondamentali per costruire il futuro della nostra città. Tutti i tentativi goffi e strumentali di screditare l’operato di questa Amministrazione si dissolvono davanti a un dato inequivocabile: 6 milioni e 800 mila euro di finanziamenti ottenuti solo negli ultimi 6 mesi».

Già individuata l’area dove sorgerà il PalaEtruria e cioè in prossimità dello stadio Galli nella zona San Paolo.

