MONTALTO - Non è ancora finito il botta e risposta tra maggioranza e opposizione di Montalto di Castro sulla questione del bando regionale per la Polizia locale 4.0. Torna a prendere la parola l’amministrazione comunale della sindaca Emanuela Socciarelli che spiega le ragioni della non partecipazione al bando.

«Ci troviamo costretti a dover replicare nuovamente alle surreali affermazioni degli ex consiglieri Sergio Caci e Giovanni Corona in relazione al bando Polizia locale 4.0 - afferma la sindaca - La brutta figura rimediata dopo aver accusato il Comune di non aver partecipato al bando per dotare gli agenti del brevetto di pilotaggio, ignorando che l’amministrazione Socciarelli aveva già acquistato quattro droni e formato gli agenti ben prima dell’uscita dell’avviso regionale, evidentemente non è bastata. Adesso, Caci e Corona ci accusano di non aver partecipato al bando per il potenziamento del parco mezzi in dotazione alla polizia locale. Anche in questo caso, i due ex consiglieri dimostrano di essere completamente all’oscuro delle iniziative portate avanti da questa amministrazione. Nei primi mesi del 2023, insieme ai droni e ai corsi di formazione, abbiamo provveduto all’acquisto di un Fiat Tipo da fornire al corpo di polizia locale. Anche in questo caso abbiamo agito prima dell’uscita del bando della Regione ricavando le risorse dal bilancio. Altre due vetture ad uso degli agenti arriveranno a febbraio 2025, finanziate tramite le misure compensative, senza gravare sulle casse comunali. In totale, l’amministrazione Socciarelli ha provveduto all’acquisto di ben tre automobili che hanno completato il parco mezzi della polizia locale. Per questo motivo non abbiamo partecipato all’avviso pubblico, che prevedeva una compartecipazione alla spesa, in quanto il contributo regionale era solo parziale, del tutto insufficiente all’acquisto anche di una sola autovettura. La nostra politica economica prevede l’ottimizzazione delle risorse, non lo sperpero di soldi pubblici».

«Gli unici a non conoscere i termini dei bandi sono Caci e Corona, che proseguono la loro campagna di disinformazione senza essere minimamente informati sulle attività del Comune - incalzano dalla giunta Socciarelli - Riteniamo a questo punto doveroso far sapere ai montaltesi che, al momento del nostro insediamento, il parco mezzi della polizia locale versava in condizioni vergognose. Abbiamo acquistato tre nuove macchine per ringiovanire il parco auto, ormai vetusto, e i droni, prima inesistenti, al fine di potenziare le attività di controllo e migliorare la qualità del lavoro dei nostri agenti. L’unica cosa di cui ci sentiamo di dover ringraziare Caci e Corona è per l’opportunità di far conoscere ai montaltesi la differenza tra questa amministrazione, che lavora silenziosamente per la comunità, e quelle da loro guidate, che hanno lasciato solo macerie».

