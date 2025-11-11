LADISPOLI – Si è spenta a 85 anni Filomena Rufini, donna stimata e un passato a sostegno della comunità e della vita politica come consigliere comunale. Il circolo Pd di Ladispoli ha espresso le sue profonde e sentite condoglianze ai familiari. «Di Filomena ricordiamo il suo grande amore per la città, il suo impegno per renderla più bella e più apprezzata anche al di fuori dei nostri confini. Con il marito Mario Forti hanno costituito, con la loro attività sul principale viale cittadino, un punto di riferimento e di incontro per decenni, contribuendo a creare lo spirito di comunità in una Ladispoli ancora alla ricerca di identità. Nel nostro Circolo è stata fondamentale e protagonista per anni nelle scelte importanti e nei confronti più significativi. Oggi sentiamo il dolore per una grande perdita». Il rito funebre si svolgerà oggi pomeriggio alle 15.30 presso la chiesa Sacro Cuore di Gesù.