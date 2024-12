S. MARINELLA – Da questo mese sono ripartiti i lavori e le iniziative volte all’ultimazione del progetto della Città dello sport. “Dopo aver dato priorità alla messa in sicurezza di tutta l’edilizia scolastica – dice il sindaco Tidei - subito dopo questa amministrazione si è dedicata alla ripresa delle opere che riguardano l'impiantistica sportiva. A tal proposito, nei giorni scorsi, abbiamo avuto un incontro con l’impresa che sta realizzando la prima parte degli interventi previsti per la nascita della nuova piscina comunale. A seguito del nostro pressing, l'impresa, ci ha assicurato che saranno rispettati i tempi di ultimazione dei lavori in atto e, nel mese di ottobre, proseguirà l’opera, la società che lavorerà per conto di Città Metropolitana di Roma. Voglio pertanto rassicurare i cittadini che attendono con ansia la riapertura dell’impianto natatorio, perché anche questo progetto verrà ultimato. Inoltre visto che nell’area della piscina esiste anche un campetto di calcio a cinque che rappresenta un ulteriore spazio da mettere a disposizione dei giovani e non solo sportivi della città, abbiamo chiesto un nuovo finanziamento di circa 80mila euro per riqualificare e rendere fruibile anche questa area. E' evidente dunque che l'impegno di questa amministrazione non è mai venuto meno”.

