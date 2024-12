CIVITAVECCHIA – Ancora un intervento dei Vigili del fuoco di Civitavecchia nella mattinata di ieri poco prima delle 10 in via Borghese, per incendio auto.

A bruciare, per cause in corso di accertamento, era una Ford Fiesta.

Il rapido intervento dei pompieri ha permesso la veloce estinzione dell'incendio ed evitato che le fiamme si propagassero alle numerose vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze.

Non si è registrato nessun ferito.

Sul posto a che la Polizia di Stato per i rilievi del caso.