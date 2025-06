TARQUINIA – Attimi di paura stamane alla zona artigianale di Tarquinia dove una macchina ha preso fuoco mentre era ferma nel parcheggio situato a ridosso dell’istituto Vincenzo Cardarelli di Tarquinia, dietro il campo di calcio Bonelli. Al vaglio le cause dell’incendio che ha reso necessario subito l’intervento dei vigili del fuoco di Tarquinia giunti in via Sanzio in pochi istanti.

All’arrivo dei vigili del fuoco l’auto era completamente avvolta dalla fiamme. Il rapido intervento ha permesso di evitare che le fiamme si propagasse alle altre auto parcheggiate.

Intenso il lavoro per i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire in un secondo incendio verificatosi a poca distanza, nei pressi della stazione ferroviaria, dove ha preso fuoco un campo di sterpaglie. Sul posto sono intervenuti anche i volontari dell’Aeopc che in poco tempo, con l’ausilio di due pickup e un’autobotte da seimila litri sono riusciti ad avare ragione delle fiamme e a bonificare l’area, quasi a ridosso dei binari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA