CIVITAVECCHIA – Paura questa notte, attorno alle 2, in via Annovazzi. I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un’auto in fiamme, parcheggiata a ridosso del muro dell’oratorio dei salesiani. Giunti sul posto hanno subito provveduto ad effettuare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona; un’altra auto in sosta è stata coinvolta dall’incendio. Sul posto la Polizia per accertare le cause di quanto accaduto.