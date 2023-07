LADISPOLI – Si trova ricoverato in gravi condizioni al San Camillo di Roma il 45enne ladispolano che in sella al suo scooter si è scontrato, per cause in corso di accertamento, contro una Mercedes Classe A sulla via Aurelia, all’altezza del chilometro 47,7. Violentissimo l’impatto, l’uomo è stato sbalzato per diversi metri sbattendo la testa sull’asfalto. Ha subito varie fratture subendo un trauma cranico: la prognosi non è stata ancora sciolta dai medici. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, gli agenti della Polizia locale di Cerveteri per eseguire i rilievi e gestire la circolazione stradale in un punto assai critico per la viabilità per la presenza sia dei pendolari che dei turisti. Secondo una prima ricostruzione, il 45enne stava viaggiando verso Roma, mentre il conducente della Classe A in direzione opposta.

Ieri mattina scontro tra ciclisti sempre sulla statale di fronte alla Casa della Salute di Ladispoli. Uno sportivo 50enne si trova ricoverato in ospedale con diverse fratture. Rilievi affidati in questo caso ai carabinieri della stazione di Ladispoli. Inizialmente si pensava che una donna al volante della sua auto avesse provocato la caduta dei ciclisti, da indagini successive è invece emerso che l’autista non avrebbe alcuna responsabilità.

Tanti incidenti nell’ultimo periodo tra Ladispoli e Cerveteri. Giorni fa una signora 70enne era stata travolta sulle strisce pedonali in pieno centro a Cerveteri. Fortunatamente se l’è cavata solo con una frattura alla mano.

