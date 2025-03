ALLUMIERE - L'amministrazione comunale di Allumiere ancora promotrice di iniziative sociali importanti. Il prossimo 30 marzo la giunta Landi in collaborazione con l'associazione "Il Cammino dell'Allume" e con la partecipazione di "Prescribe ti fitt-AslRm4 di Civitavecchia" darà vita a: "Camminata in blu", una manifestazione comunale per sensibilizzare sull'Autismo.

Domenica prossima, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo che ricorre ogni 2 Aprile, si svolgerà ad Allumiere una manifestazione dedicata a questa tema. L'evento avrà inizio in piazza della Repubblica a partire dalle 9.30, dove avverrà il raduno e la partenza dei partecipanti alla "Camminata in blu", un cammino sul sentiero blu del Cammino dei Minatori, accompagnati dalle guide dell'associazione "Il Cammino dell'allume". Parteciperà alla manifestazione un nutrito gruppo dei camminatori del progetto "Prescribe ti fitt-AslRm4 di Civitavecchia" che ha voluto condivedere con entusiasmo l'iniziativa, a rimarcare l’importanza di creare una comunità accogliente e solidale, dove ogni persona, indipendentemente dalla propria condizione, possa sentirsi rispettata e partecipe della vita cittadina. "Questa camminata - spiegano la vicesindaca e assessora alla Pubblica Istruzione, Marta Stampella, l'assessora ai Servizi Sociali Romina Scocco e la delegata alle Pari Opportunità Alessia Brancaleoni - che vedrà la partecipazione di cittadini di tutte le età, ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità e di portare l’attenzione sulla necessità di un cambiamento culturale verso una maggiore inclusività. La Camminata Blu culminerà presso il Parco del Risanamento dove, alla presenza delle istituzioni, sarà inaugurata la "Panchina Blu", un altro tassello importante al progetto del "Sentiero della Solidarietá", un cammino non soltanto fisico all'interno del parco comunale, ma un simbolo di speranza, di unione e di impegno sociale per la nostra comunità". L'amministrazione comunale di Allumiere invita ad una partecipazione numerosa.