LADISPOLI – Ancora uno schianto sull’Aurelia, l’ennesimo di questo periodo e sempre allo stesso punto. A farne le spese, dopo lo scontro tra una macchina e una moto, è stato proprio il centauro finito in ospedale con fratture multiple. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L’impatto con una Fiat Panda è avvenuto all’altezza del chilometro 40.100. Sulla statale, nel tardo pomeriggio di ieri, sono intervenuti subito gli agenti della Polizia locale di viale Mediterraneo per gestire la viabilità caotica in quel tratto dopo l’incidente, e stabilire l’esatta dinamica. Secondo una prima ricostruzione, l’urto tra auto e moto sarebbe avvenuto mentre percorrevano lo stesso tratto di strada. Inevitabilmente il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

A Ladispoli record di incidenti in questo 2026 compreso il centro urbano. Nonostante gli accorgimenti del comune, tra cui cuscini berlinesi, limiti a 30 chilometri orari e dissuasori di velocità, il fenomeno non diminuisce affatto.

