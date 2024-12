TARQUINIA - Suona la campanella per le alcune classi delle scuole di Tarquinia. Gli studenti della città etrusca tra oggi e domani si apprestano ad iniziare un nuovo percorso di apprendimento e crescita, necessario per costruire il loro futuro e quello dell’intera società. Ad augurare un buon anno scolastico a tutti gli studenti e al corpo docente della città è la neo assessora alla Pubblica istruzione Sara Corridoni, che interviene anche nella veste di insegnante con un messaggio affidato ai social.

«Gli inizi sono i riti solenni che danno il via ad importanti percorsi condivisi - dice Sara Corridoni - Il primo giorno di scuola è uno di questi. Da sempre custode fedele di quell'odor di carta e tesoriere di vecchie e nuove relazioni. L'inizio della scuola segna l'inizio di un nuovo cammino, ricco di scoperte, di grandi conquiste e di piccole emozioni che ricordiamo tutti con grande nostalgia. Come ogni anno, la campanella suona anche per me e lo farà vedendomi in una doppia veste: la maestra di sempre e l'onorevole ruolo affidatomi come amministratore di questo Comune. A tutti i miei alunni di ieri, di oggi e di domani auguro un anno pieno di piccole e grandi soddisfazioni. Ai miei colleghi, docenti e collaboratori, ai dirigenti, a tutto il personale scuola auguro di tener viva la fiaccola della conoscenza e del saper fare. Buon anno scolastico a tutti».

Anche la delegata ai Rapporti con la scuola e l’università dell’Università Agraria di Tarquinia, Claudia Rossi, invia un messaggio agli studenti: «In qualità di mamma in primis e di assessore dell’Università Agraria di Tarquinia, voglio fare un grosso in bocca al lupo a tutti i nostri ragazzi che varcheranno come primo giorno la soglia delle scuole. Forza ragazzi metteteci tanto entusiasmo che siete il nostro futuro ed io vi sarò vicino».

©RIPRODUZIONE RISERVATA