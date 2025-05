ALLUMIERE - “Se Non Ora Quando?” di Allumiere: una realtà viva, attiva e propositiva, una associazione composta da attiviste sempre in prima linea nel sociale e nelle battaglie per la salvaguardia dei diritti e contro la violenza di genere da una vita e non solo dalla costituzione dell’associazione. Veramente tante le iniziative e le lotte di cui sono state protagoniste. A presiedere l’eterogeneo gruppo aperto a tutte è Brunella Francechini, ma all’interno dell’associazione ognuna è protagonista e pronta a fare la sua parte; tra queste sono presenti alcune donne della storica e controcorrente cooperativa gestita da donne nata da Adriaa F.Pirandello. Nell’intervista le testimonianze e i commenti di Rita Moraldi, Velia Moraldi e Antonella Rinaldi che raccontano l’associazione Snoq e lanciano importanti messaggi per i giovani contro la guerra e contro ogni tipo di violenza di genere.