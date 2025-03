Senso unico di marcia in strada Poggino, nella direzione da via dell'Industria a via dell'Artigianato (rotatoria). È stata ultimata in queste ore la posa in opera della nuova segnaletica ed è pertanto entrato in vigore il suddetto provvedimento alla circolazione veicolare. “«i continua a lavorare nella e per la zona industriale del Poggino – spiega il consigliere comunale delegato ai rapporti con le imprese Marco Nunzi -. Stiamo trasformando in fatti i nostri impegni presi con le realtà imprenditoriali, artigianali e produttive della zona. Impegni che passano prima di tutto dall'ascolto delle esigenze degli operatori, proseguono con la riqualificazione dell'area, attraverso opere e interventi, ripristino del decoro, tutela della sicurezza, e anche modifiche alla viabilità laddove necessario, come in questo caso. Un'esigenza questa di procedere con l'istituzione del senso unico che tiene conto delle numerose attività industriali, artigianali e di servizi, tutte munite di accessi carrabili a raso aggettanti sulle pubbliche vie e dell'alta densità di traffico quotidiana, principalmente mezzi pesanti, autocarri. Il senso unico di marcia – aggiunge e conclude il consigliere Nunzi - contribuirà a rendere più fluida la circolazione, aumentando, di pari passo, il livello di sicurezza del traffico stesso».

©RIPRODUZIONE RISERVATA