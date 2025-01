“Attenzione a segni con il gesso sul vostro cancello”. L’allarme via social è lanciato da un cittadino di Tuscania. Dopo i recenti furti di queste settimane, diversi abitanti hanno notato dei segni tracciati con il gesso sui cancelli e le inferriate delle case e si è diffuso il timore che si tratti di simboli lasciati dai ladri per pianificare i colpi. Si tratterebbe di lettere “N” e “I”. Ancora non è chiaro se si tratti effettivamente di segnali impressi da malviventi o meno. Le forze dell’ordine sono comunque al lavoro e mantengono alta l’attenzione.