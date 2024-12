LADISPOLI - «Mi raccomando, fate attenzione perché qui in zona è accaduto altre volte che spaccassero i tubi nel sottosuolo per dei lavori». I residenti di via delle Rose ieri mattina avevano anche avvisato gli operai di una ditta incaricata di realizzare la fibra. Quell’invito però dopo pochi minuti è andato a farsi benedire perché le ruspe hanno tranciato le tubature dell’acqua allagando completamente la strada e provocando la chiusura idrica nella zona per quasi tutto il giorno. Polemiche a non finire e disagi enormi per una trentina di famiglie rimaste con il rubinetto a secco sia in via delle Rose che in via dei Campi Fioriti nel quartiere Campo Sportivo senza la possibilità di farsi una doccia. Cittadini pronti a scrivere anche al municipio ladispolano affinché accelerasse l’intervento di Acea per riparare il danno. «In seguito della rottura del tubo dell’acqua dovuto ad una ditta che sta facendo i lavori qui in via delle Rose 44 e via dei Campi Fioriti, oltre 30 famiglie sono senza acqua, si prega di voler sollecitare l’intervento dell’Acea», è la richiesta del signor Antonio. «Si tratta del terzo scavo e restiamo senz’acqua. Non è possibile, cari politici ma non controllate mai?», è il messaggio meno diplomatico di Angelo. «I problemi sono due. O lavorano a casaccio oppure le mappe che gli fornisce il Comune sono tutte sballate. Non è possibile, non si può spiegare una cosa del genere», è la critica di Silvana. In tanti hanno rievocato i problemi idrici estivi (a dire il vero in molte zone ancora ci sono) anche se quelli erano dovuti ad altre problematiche non certo alla rottura dei tubi durante i cantieri. Un fenomeno questo che a Ladispoli si ripete ormai con una certa frequenza. Era accaduto al Faro in via Palo Laziale per i lavori relativi alla pavimentazione stradale, poi anche al Cerreto con la conduttura del gas squarciata e numerose famiglie che per giorni non hanno potuto utilizzare la cucina. In quel caso erano intervenuti pure i vigili del fuoco di Cerenova per scongiurare il peggio.

