CIVITAVECCHIA – La Camera Penale “Attilio Bandiera di Civitavecchia” ha aderito all’astensione, dalle udienze e da ogni attività giudiziaria, proclamata il 12 aprile scorso dalla Giunta UCPI per i giorni 5, 6 e 7 maggio, facendo proprie le ragioni tutte richiamate nella relativa delibera.

L’Unione delle Camere Penali Italiane, infatti, ha manifestato, sin dal momento della presentazione del DDL denominato “pacchetto sicurezza”, il proprio più ampio e profondo dissenso sia nei confronti delle singole norme - violative dei principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza, offensività e tassatività - che della visione securitaria e carcerocentrica che ispirava l’intero Disegno di legge nel suo complesso.

«La recente adozione del Decreto-Legge dell’11 aprile 2025 n. 48, che recepisce i medesimi contenuti del suddetto DDL, peraltro emanato in assenza delle necessarie condizioni d’urgenza, rischia solo da aggravare la situazione del c.d. sovraffollamento carcerario – spiega il presidente della Camera Penale di Civitavecchia, l’avvocato Leonardo Montini Paciotta –restano di fatto intatte tutte le criticità del “pacchetto sicurezza” già denunciate, relative alla inutile introduzione di nuove ipotesi di reato, ai molteplici sproporzionati e ingiustificati aumenti di pena, alla introduzione di aggravanti prive di alcun fondamento razionale, alla sostanziale criminalizzazione della marginalità e del dissenso ed alla introduzione di nuove ostatività per l’applicazione di misure alternative alla detenzione».

Secondo gli avvocati, l’entrata in vigore di tali discusse norme non farà altro che aumentare la popolazione carceraria,« con il definitivo collasso di strutture già allo stremo, come denunciano i quasi quotidiani suicidi, giunti oramai – ha aggiunto l’avvocato Paciotta – al numero di ventinove dall’inizio dell’anno. Nello stato in cui versano gli istituti penitenziari a causa del sovraffollamento e delle carenze strutturali e di organico, risultano costantemente violate le finalità rieducative ed il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, riconosciuti dall’art. 27 co. 3 della Costituzione, quali elementi ineliminabili dell’esecuzione penale, con inevitabili ricadute negative in termini di aumento della recidiva e di preclusione al reinserimento del condannato nella società». Inoltre, una rappresentanza della Camera Penale di Civitavecchia sarà presente il 7 maggio a piazza Santi Apostoli a Roma, per partecipare alla manifestazione nazionale indetta dall’Ucpi contro il Decreto sicurezza; nel corso dell’evento interverranno rappresentanti dell’avvocatura, dell’accademia, della società civile e della politica.

Infine una delegazione, composta dai rappresentanti della Camera Penale di Civitavecchia ed il Responsabile dell’Osservatorio Carcere dell’UCPI, ha fatto visita il mese scorso alla Casa Circondariale di Civitavecchia, accolta dalla Direttrice e da Personale della Polizia Penitenziaria, che hanno fornito alcune informazioni circa la struttura, l’organizzazione e le condizioni generali di vita dei detenuti.

«La struttura, nel complesso, pur risentendo dell’eccessiva presenza di detenuti e, quindi, delle conseguenze negative del fenomeno tipico del sovraffollamento (con le connesse invitabili difficoltà) – ha spiegato il Presidente - rappresenta, tuttavia, nell’ambito del panorama nazionale, una realtà assolutamente efficiente, nella quale le descritte criticità, purtroppo fisiologiche, sono contenute dall’ottimo lavoro della Direzione e dall’intero personale della Polizia Penitenziaria».