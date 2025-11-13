CIVITAVECCHIA – Si è conclusa con una assoluzione per non aver commesso il fatto la vicenda giudiziaria sulla cosiddetta "talpa" del Comune, il funzionario accusato di aver consegnato alla ditta che gestisce il forno crematorio, un documento interno al comune di carattere "riservato", il cui utilizzo nel giudizio amministrativo aveva consentito alla stessa ditta di vincere il ricorso cautelare contro il limite delle cremazioni.

Dopo cinque anni il processo a carico del dipendente comunale si è concluso con il collegio presieduto dal giudice Francesco Filocamo che ha accolto le richieste della difesa, rappresentata dall'avvocato Davide Capitani, respingendo quelle dell'accusa, che aveva chiesto la condanna per il funzionario.

«Cinque anni di calvario personale e processuale - ha commentato il legale - la formula dell'assoluzione, "per non aver commesso il fatto", in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, consente di poter affermare in buona sostanza che il funzionario è stato il classico "capro espiatorio" per la parte politica, in virtù di qualche grossolano errore commesso nella gestione della nota vicenda».

L'inchiesta, come si ricorderà, è nata dall'esposto presentato nel 2020 da Sindaco, segretario generale e assessore all'ambiente; secondo l'accusa il funzionario, al quale era stata commissionata la relazione proprio sul forno crematorio e sul limite di cremazioni, imposto dalla precedente giunta, per capire se ci fosse o meno la possibilità di un accordo in considerazione dei giudizi amministrativi pendenti - con Altair che si era rivolta al Tar prima e al Consiglio di Stato poi - avrebbe fatto avere alla società proprio questa relazione, prima della pronuncia dei giudici amministrativi. Nel mentre ci fu anche una riunione tra Comune e Altair per fare un punto sulla vicenda.

E poi la presunta mail «di cui non si conosce il contenuto e inviata, come emerso dalla perizie - ha ricordato l'avvocato Capitani - ad un dominio non attivo. Le accuse della Procura, confluite in un'indagine apparentemente meticolosa, sono state smontate una ad una nel corso del lungo processo, al punto che il collegio giudicante non ha potuto far altro che assolvere il funzionario restituendogli piena dignità e onore. Attendiamo il deposito delle motivazioni - ha concluso illegale - per valutare anche una possibile richiesta di risarcimento danni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA