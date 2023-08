TARQUINIA - Rifiuti abbandonati alla Frasca mai rimossi. Il presidente dell’associazione Assolidi di Tarquinia, Pierpaolo Rosati torna a sollevare la questione che fa indignare due comunità, quella di Tarquinia e quella di Civitavecchia. «Nello scorso mese di marzo fu scoperta una discarica abusiva all’interno dell’area naturale protetta denominata “Monumento Naturale la Frasca” in località Sant’ Agostino, nel comune di Tarquinia - afferma Rosati - Nonostante le indagini da parte delle forze dell’ordine siano state completate, a distanza di cinque mesi dall’emersione dell’illecito abbandono di rifiuti, questi giacciono ancora nel medesimo luogo dove, nel frattempo, sono cresciute le erbe spontanee che hanno parzialmente coperto la squallida visione». «Nel mese di maggio - aggiunge Rosati - avendo constatato che i rifiuti non erano stati rimossi, abbiamo inviato una nota di sollecito all’Arsial cui spetta la cura della località Monumento Naturale affinché si fosse attivato per far provvedere alla rimozione dei rifiuti. Come detto, ancora oggi, nonostante la notizia dell’abbandono dei rifiuti sia stata diffusa sui giornali locali ed anche dopo il nostro sollecito, i rifiuti non sono stati rimossi e deturpano con la loro presenza uno dei luoghi più belli del nostro litorale». «Ci auguriamo - conclude il presidente di Assolidi - che l’Autorità preposta alla cura e manutenzione del “Monumento Naturale la Frasca” si attivi per far bonificare il luogo così da restituirgli la dignità che merita. Terremo informati i lettori del nostro blog sugli auspicabili sviluppi positivi della vicenda».

©RIPRODUZIONE RISERVATA