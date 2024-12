CIVITA CASTELLANA – L’associazione Ivan Rossi invita tutta la cittadinanza a partecipare alla prima edizione di “Un dono per la vita”: l’appuntamento è per sabato 16 dicembre alle 11,30 nella sala consiliare del Comune.

L’intento dell’associazione Ivan Rossi è far diventare “Un dono per la vita” un appuntamento fisso, «un’occasione per riflettere insieme sul senso della comunità - dicono dall’associazione - e “premiare” chi nel corso dell’anno ha compiuto un gesto e/o un’opera meritoria».

Con questo riconoscimento, l’associazione vuole omaggiare ogni anno una persona che si contraddistingue per umanità ed altruismo, mettendo in pratica gli stessi valori mostrati nella vita da Ivan Rossi, che nel 2007 perse la vita per salvarla a ben cinque persone che erano in mare, in difficoltà nelle acque di Noto Marina, in Sicilia.

«Questa volta sarà Ginevra Cavalieri ad essere premiata con la prima moneta speciale della nostra associazione: una moneta simbolica ma anche preziosa, realizzata artigianalmente», fanno sapere dall’associazione. «E’ composta d’argento placcato oro 24 carati - spiegano - e al centro è raffigurato il volto di Ivan. La giovane Ginevra ha donato il midollo osseo per aiutare la madre Rossella».

L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale di Civita Castellana; parteciperanno all’incontro il sindaco, l’Admo (Associazione donatori midollo osseo) e l’associazionismo locale che da sempre viene supportato dall’associazione Ivan Rossi onlus.

©RIPRODUZIONE RISERVATA