LADISPOLI - Sarà interessata la Regione Lazio sulla storia di Mauro, ragazzo fragile della città balneare. Nelle scorse settimane la famiglia aveva lanciato l'appello per sollecitare le istituzioni preposte a individuare una struttura adeguata dove poter collocare il ragazzo. Appello al quale si erano uniti anche i cittadini che hanno sottoscritto la petizione lanciata proprio dai familiari. «Inoltreremo la raccolta firme all’attenzione del Presidente della Regione Lazio, titolare della delega alla Sanità, affinché da un singolo caso si possa affrontare a tutto tondo una questione che riguarda tantissimi nuclei familiari, non solo a Ladispoli», ha spiegato l'assessore alle Politiche sociali, Gabriele Fargnoli. «L’amministrazione nel contempo continuerà a relazionarsi con la Asl e le istituzioni preposte per individuare strutture terapeutiche riabilitative o Rsa, che siano in grado di accogliere ed assistere il nostro concittadino, affetto da gravi patologie psicofisiche. Non è una vicenda di facile risoluzione ma ci auguriamo che tutte le istituzioni coinvolte sappiano comprendere a fondo ed umanamente la gravità della situazione segnalata, accelerando al massimo i tempi per individuare in qualsiasi regione Italiana, una struttura sanitaria che possa accogliere il nostro concittadino».

