ALLUMIERE - "Natale ad Hogwarts": ad Allumiere buona la prima. Domenica pomeriggio ad Allumiere bagno di folla per l'evento a tema Harry Potter promosso dal comune e in particolar modo dalla degata alla Cultura Francesca Scarin coadiuvata dalla delegata Noemi Vernace. I professori della celebre scuola di Hogwarts hanno accolto i visitatori nel Palazzo Camerale di Allumiere. L'evento, caratterizzato da una forte presenza di fan del maghetto più famoso al mondo, si è sviluppato nelle ultime ore pomeridiane della giornata di domenica. Dalle finestre del Palazzo Camerale facevano bella mostra gli stendardi delle case di Hogwarts, entrando si percorreva la scala a chiocciola cosparsa dei simboli della scuola e degli editti della terribile professoressa Umbridge, per poi incontrare Luna Lovegood, la professoressa Cooman, Codaliscia, Madama Bumb, Hermione Granger e Draco Malfoy che in un percorso attraverso le "aule" della scuola (erbologia, divinazione e pozioni) si finiva per essere smistati nella propria casa e si cercava di scoprire la soluzione di un grande mistero. Tra pozioni, animali fantastici, vecchi tomi e mandragore urlanti, i bambini, i ragazzi e le famiglie di tutto il litorale hanno avuto la possibilità di ricevere anche le cioccorane ed i biglietti dell'Hogwarts Express.



«Mai smettere di credere alla magia, mai smettere di sognare: domenica i miei sogni sono diventati realtà. Mai avrei creduto di vivere delle emozioni così forti: i sorrisi dei bambini mi hanno scaldato il cuore. Sono molto orgogliosa di questo evento», spiega la delegata alla Cultura Francesca Scarin che insieme all'associazione "Il Giratempo" ha creato questo magico evento. «Non avrei creduto di vedere tutte quelle persone: è stato necessario l'intervento della Prociv per garantire a tutti la possibilità di accedere all'evento. Sono felice ed ancora emozionata di aver messo in piedi quello che è il sogno di tutti i bambini e ragazzi: avere, per un giorno, la possibilità di vivere ad Hogwarts. Lo scenario ha contribuito molto a rendere tutto suggestivo, soprattutto i fumi delle pozioni ed i calderoni bollenti, ogni singolo oggetto di scena ci catapultava nel mondo di Harry. Grazie a tutti i volontari che hanno contribuito al regolare svolgimento di questo evento e alla sua creazione, personalmente mi sento ripagata da tutti i sorrisi ricevuti. I protagonisti indiscussi della serata sono stati lo stupore e le emozioni, l'incanto di tutti i partecipanti che hanno varcato la soglia del Camerale. Grazie all'associazione "Il Giratempo" per la professionalità, la bravura, la pazzia nell'accordare ogni mio schiribizzo, per i sorrisi e la gioia che hanno regalato. Grazie di cuore alla folla di persone che è venuta da tutto il litorale e che mi ha riempito il cuore di complimenti e sorrisi. Grazie al volontariato, quello vero, della Prociv e delle meravigliose Marianna, Maria, Monica, Cristian, Angelo, Michela, Giordano, Cinzia, Monica e quell'anima santa di Noemi per il supporto fisico, morale ed emotivo che hanno dato a me. Grazie a Diego al quale ho tolto vent'anni di vita e che mi ha supportata tantissimo; grazie alla mamma, alle zie, alle cugine ed alla piccola Amélie che non mi hanno lasciata mai. Grazie a tutti colori che hanno vissuto le magie di Hogwarts insieme a me! Grazie alla piccola Zoe che mi ha indicata come "suo" personaggio preferito: "We can be Heroes just for one day". Non finisce qui: senz'altro percorreremo ancora questa strada che ha interessato anche i "colleghi" delle città limitrofe che sono venuti ad assistere all'evento, indice di una buona idea senz'altro degna di nota. Restate sintonizzati nella pagina comunale, le sorprese non finiscono qui e ne vedrete delle belle! Viva la cultura nerd... E lumierasca!». ©RIPRODUZIONE RISERVATA