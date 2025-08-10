SANTA MARINELLA – Vent’anni di eleganza sotto le stelle: al porto di Santa Marinella “Arte, Moda e Cultura Sotto le Stelle”.

È uno di quegli appuntamenti che, anno dopo anno, riesce a conservare intatto il suo fascino. Forse perché unisce la bellezza della moda alla forza della cultura, la leggerezza dello spettacolo al valore della passione. O forse perché, dietro le quinte, c’è chi lavora con dedizione e visione. A Santa Marinella, lunedì 11 agosto alle ore 21.00, torna “Arte Moda e Cultura sotto le Stelle”, evento giunto alla ventesima edizione, diventato negli anni un vero punto fermo dell’estate tirrenica. La manifestazione, promossa dal Comune di Santa Marinella e organizzata con il patrocinio istituzionale e il sostegno della Fondazione Ca.Ri.Civ., porta la firma di Gloria Salipante, docente di scuola di portamento, direttrice artistica e vera anima dell’evento. È lei che ha dato forma a un’idea capace di trasformare la moda in un’esperienza condivisa, accessibile e trasversale. Con eleganza e determinazione, ha fatto crescere una realtà capace di attrarre talenti emergenti, professionisti del settore e pubblico da tutta la regione.

Sul palco allestito nello scenario suggestivo del porto, sfileranno dodici Miss, protagoniste di tre momenti moda dedicati a moda mare, lingerie e abiti da sposa, con in passerella le creazioni dell’atelier Mara Sposa di Tarquinia e i gioielli di Matilde Creazioni.

A condurre la serata saranno Angelo Martini e Maria Letizia La Noce, con il coordinamento di Ivo e Nicola Salipante, da un’idea originaria di Gabriella Bianchi.

La cura dei dettagli sarà, come sempre, impeccabile: dalle acconciature realizzate da Fabrizio Vecchioni al make up firmato Sabrina Brunori, Anna Claudia Morucci e Maria Luisa Robustelli. L’atmosfera sarà resa ancora più coinvolgente dalle coreografie curate da Francesca Feoli con la sua scuola Planet Dance, e da un parterre artistico di alto livello che vedrà esibirsi, tra gli altri, la cantante lirica Remina Baldolini e le insegnanti di danza Marilena Ravaioli e Simonetta Travagliati, accanto a cantanti professionisti romani noti a livello nazionale.

Grande attesa per il momento clou della serata: l’elezione di Miss Elegance 2025, titolo centrale della manifestazione, che sarà affiancato dalle fasce di Miss Porto di Santa Marinella, Miss Bikini, Miss Sorriso e Miss Galimbertissima. Alle vincitrici andranno premi prestigiosi: dalla partecipazione a Miss Roma Capitale a soggiorni offerti da agenzie turistiche, fino a gioielli, costumi e book fotografici professionali. Inoltre, le cinque Miss selezionate saranno coinvolte nelle prossime sfilate di Alta Moda e riceveranno in omaggio la pubblicazione storica "Triregno", a cura della storica Sara Fresi, direttrice del quotidiano Le Muse News. A giudicare le concorrenti, una giuria composta da nomi di rilievo del mondo dello spettacolo e della cultura, per un evento che non è solo bellezza e passerelle, ma anche valorizzazione del territorio, promozione artistica e sostegno ai giovani talenti. Un plauso va all’Assessore alla Cultura del Comune di Santa Marinella, Gino Vinaccia, per aver dato vita a un cartellone estivo di eventi vario, inclusivo e di grande qualità, capace di offrire occasioni di intrattenimento, cultura e spettacolo adatte a pubblici di tutte le età e gusti. L’ingresso è libero e aperto a tutti. In una serata dove il mare incontra la luce dei riflettori, Santa Marinella torna a essere palcoscenico di grazia, creatività e passione. E al centro di tutto, con la sua energia discreta ma instancabile, c’è ancora una volta Gloria Salipante, a cui va il merito di aver creduto, con coerenza e professionalità, nella forza di un progetto che dopo vent’anni continua a emozionare.

