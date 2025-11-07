CERVETERI – L’arte etrusca protagonista all’università Masaryk di Brno in Repubblica Ceca grazie a Roberto Paolini. Il ceramografo ha aderito ad un progetto organizzato all’estero portando la sua passione in questo campo. Nella facoltà di lettere dell’istituto, Paolini, esperto di Pithos Ancient Reproduction, approfondirà e illustrerà in maniera sia teorica che pratica le varie fasi dell’evoluzione relativa alle antiche tecniche di pittura della ceramica greca ed etrusca. Dopo i successi ottenuti in America e in giro per l’Europa, ultimo in ordine temporale quello di Cipro, Paolini continua a portare il nome di Cerveteri e l’infinita e stupefacente arte etrusca nei luoghi di studio e ricerca più prestigiosi. In questo caso, è accompagnato dalla professoressa Marína Zubajová, docente etruscologa a Brno. «È veramente un piacere per me essere qui in Repubblica Ceca – afferma - esportare e divulgare la mia conoscenza e il mio lavoro. È importantissimo, perché voglio che la gente capisca quanto studio e quanto impegno c'è dietro ad ogni oggetto che realizzo ma soprattutto è importante valorizzare questa arte millenaria che per troppo tempo non è stata considerata abbastanza. È bello pensare che in molte parti del mondo quello che faccio venga apprezzato ed essere chiamato a rappresentare tutto questo in diverse università internazionali mi rende davvero orgoglioso».