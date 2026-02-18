Arianna Meloni, sorella della premier e capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, ha partecipato oggi a Gradoli al pranzo del Purgatorio. Presenti con lei il deputato Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente e territorio della Camera dei deputati e altri esponenti di Fratelli d’Italia tra cui il sindaco di Bagnoregio, Luca Profili.

Si tratta di un appuntamento di beneficenza, che affonda le radici addirittura al 1600, che si tiene nel mercoledì delle Ceneri nella sede della cantina sociale del paese.

Organizzato dalla Fratellanza del Purgatorio, il pranzo, che conta mediamente 1500 commensali, celebra l’inizio della quaresima.

Tradizionale anche il menù: 250 chili di fagioli del Purgatorio, 600 chili di luccio e altrettanti di nasello e baccalà, 60 di tinca.

Il ricavato viene destinato in opera di solidarietà.