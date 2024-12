CERVETERI - Apre in via Fontana Morella la sesta farmacia comunale. Per il sindaco Elena Gubetti «motivo di orgoglio» l'aver dotato «di una modernissima farmacia un punto nevralgico del nostro territorio, a ridosso di un centro commerciale e a cavallo tra Cerveteri e la nostra frazione di mare». Non altrettanto convinti della funzionalità, soprattutto in termini di traffico, sono i residenti della frazione di Cerenova - Campo di Mare che da anni puntano i riflettori sulla viabilità congestionata a causa delle numerose attività che insistono nella zona. Sul tratto si era parlato della possibile realizzazione di una rotatoria, ma della richiesta che l'amministrazione avrebbe fatto ad Anas, ancora non c'è traccia. Dal primo cittadino, però, dopo i vari dubbi e scetticismi, proprio su tale argomento, arrivano delle rassicurazioni: «Stiamo dialogando con Anas affinché anche la situazione relativa alla viabilità venga migliorata con una soluzione realizzabile a stretto giro, che possa agevolare il deflusso del traffico in uno svincolo così complesso».

©RIPRODUZIONE RISERVATA