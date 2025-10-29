BASSANO IN TEVERINA - L’amministrazione comunale di Bassano in Teverina ha realizzato una nuova isola ecologica informatizzata in via delle Prete (ex discarica comunale), grazie a un contributo della Regione Lazio.

La struttura è destinata ai cittadini non residenti o a coloro che soggiornano nel paese solo nei fine settimana, offrendo loro un punto di conferimento accessibile anche a chi non può usufruire del servizio giornaliero di raccolta “porta a porta”.

Presso l’isola ecologica potranno essere conferiti esclusivamente rifiuti differenziati, nel pieno rispetto delle indicazioni presenti in loco. Il servizio sarà attivo tutti i giorni della settimana, senza limiti di orario, così da garantire la massima flessibilità di utilizzo.

La postazione è dotata di un impianto di videosorveglianza, utile sia a prevenire atti vandalici sia a verificare eventuali comportamenti scorretti nello smaltimento dei rifiuti.

«Attraverso questa iniziativa siamo certi di poter potenziare ulteriormente il servizio di raccolta differenziata, garantendo anche ai non residenti un punto di conferimento corretto e sempre accessibile - ha dichiarato il consigliere con delega all'ecologia, Daniele Venditti -. Vivere in un ambiente sano e più pulito dipende dall’impegno quotidiano di ciascuno di noi».

