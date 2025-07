CERVETERI - Letteratura e spiaggia: tornano gli “Aperitivi letterari al tramonto”sulla costa cerveterana di Campo di Mare. Dopo il successo dei primi due appuntamenti con Luigi Viva, in un omaggio a Fabrizio De Andrè, e con Alessandro Spalletta, autore de “La spada e il Grifone”, entra nel vivo il programma organizzato dalla Mondadori e dal “Banana Village” sul lungomare di via Navigatori Etruschi, con il patrocinio del Comune. Roberto Frazzetta domani presenterà “Finché non muori” alle 19.30. Domenica 3 agosto, alla stessa ora, arriva l’attrice Clizia Fornasier con il suo libro “Volevo sognarmi lontana”. A seguire il 10 agosto Patrick Facciolo, con “Fallacie logiche”. Mercoledì 13 spazio a Valerio Valentini, conosciuto anche come attore teatrale e al suo “Ci sono molti modi”. Il 20 agosto toccherà a Lamberto Ciabatti con “Ultras”, mentre il 27 agosto calerà il sipario “Indagine apparente” Luca Poldelmengo. «La rassegna estiva sta proseguendo con una presenza di pubblico davvero soddisfacente – sostengono Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti – una chiara testimonianza di quanto il pubblico abbia bisogno di momenti dedicati alla lettura e alla conoscenza di nuovi autori. Per noi come titolari di libreria è una doppia soddisfazione». La partecipazione è gratuita.

