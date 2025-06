Tragedia oggi nelle acque del lago di Bolsena dove un turista è morto annegato.

Secondo quanto si è potuto apprendere, l’uomo, un 84enne di origine austriaca in vacanza in Italia, stava trascorrendo alcune ore di relax sulle rive del lago vicino a un camping, quando si è immerso in acqua per un bagno refrigerante.

Per cause in corso d’accertamento è annegato.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Non è escluso che l’uomo possa essere stato colto da un malore improvviso che non gli

ha lasciato scampo.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri della stazione locale che hanno sentito i testimoni per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita all’obitorio.