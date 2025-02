Non ce l’ha fatta Enrico Bianchi, l’anziano di 90 anni che giovedì mattina è stato investito a Castiglione in Teverina.

Per cause ancora in corso d’accertamento l’uomo è stato travolto da una minicar tra via della Pace e via San Giovanni XXIII.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11,30. L’anziano è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del 118 che è accorso sul posto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Trasportato all’ospedale Santa Rosa di Viterbo, l’uomo è deceduto nel corso della notte.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i carabinieri della stazione di Castiglione in Teverina e della stazione di Capodimonte che hanno effettuato i rilievi del caso.

Ora dovranno ricostruire la dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità.