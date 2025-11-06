È stata rinviata al 9 marzo l’udienza a porte chiuse davanti al gup per i sei operatori sociosanitari accusati di maltrattamenti pluriaggravati agli anziani, in cui sono parte civile la casa di riposo Villa Daniela di Latera e i familiari di nove delle vittime.

In cinque hanno chiesto di patteggiare pene che vanno da 2 anni e 4 mesi a 3 anni e 3 anni e 8 mesi di reclusione. Un sesto, accusato anche di violenza sessuale su una 85enne, ha scelto il rito abbreviato.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dal pm Flavio Serracchiani, sono partite dalla denuncia di tre operatrici nella primavera del 2024 e sono andate avanti per tutta l’estate successiva. Il 21 gennaio scorso sono scattate sei misure cautelari per altrettanti operatori soci sanitari, finiti tre ai domiciliari e tre colpiti dalla misura interdittiva dalla professione.

Ventuno le parti offese, alcune delle quale nel frattempo sono decedute, tra cui l’85enne toscana che sarebbe stata violentata.