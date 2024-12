FIUMICINO - «Il comitato Stop5G Fiumicino chiede pubblicamente all’Amministrazione come intende porsi di fronte all’aumento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici disposto per legge dal Governo, considerando la tutela della salute pubblica come previsto dal T.U.E.L. e il fatto che 116 comuni italiani e due Regioni hanno già espresso ufficialmente contrarietà all’innalzamento dei limiti nel proprio territorio di competenza; ultimo atto dalla Sicilia con l’ordinanza del sindaco di Terme Vigliatore, Messina». Lo dichiara in un comunicato stampa il Comitato Stop5G Fiumicino.

«L’innalzamento dei limiti CEM a 15 Volt/Metro, passo iniziale – lascia intendere il Ministro Urso – verso ulteriori incrementi, mette a serissimo rischio la salute dei cittadini, e in particolare dei bambini e altri soggetti fragili, – spiega il Comitato – dal momento che già il precedente limite, 6 Volt/Metro, non era affatto cautelativo, come si è invece portati a credere. La produzione scientifica in merito è sovrabbondante. Valga per tutti il Rapporto Indipendente su campi elettromagnetici e diffusione del 5G a cura dei medici e ricercatori ISDE/European Consumers del settembre 2019, corredato di numerosissimi riferimenti bibliografici. Il Comitato auspica una pronta e concreta risposta, dal momento che in più occasioni ha tentato di stimolare la discussione su questi temi e l’approvazione di un regolamento comunale contro l’ “antenna selvaggia” (quello del 2015 è inidoneo e insufficiente), ma con esito negativo».