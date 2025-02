TARQUINIA - Anna Maria Vinci è la nuova segretaria del Partito democratico di Tarquinia. L’insegnante del Cardarelli prende il posto del giovane Emanuele Scomparin. L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi a seguito del congresso dove Anna Maria Vinci era l’unica candidata.

La neo segretaria sarà affiancata dal direttivo composto da Maria Elena Santi, Irene Campitiello, Nadia Cirulli, Alessandro Maria Monte, Eleonora Santori, Giuseppe Piferi, Mattia Argentini, Claudio Cesarini, Angelo Centini, Maurizio Guidozzi, Daniele Conversini ed Emanuela Gentili.

«È stato un privilegio poter rappresentare questo Circolo negli ultimi 5 anni - afferma Scomparin - Anni sicuramente impegnativi, fatti di momenti non sempre facili, ma che per me - come politico e come persona - hanno segnato un fondamentale percorso di crescita. Anni durante i quali non sono mancate grandi soddisfazioni, in cui ho avuto la fortuna di condividere tanto, con persone meravigliose. Sono immensamente grato a tutti coloro che mi hanno accompagnato lungo questo viaggio, dalle compagne e compagni di partito, alla Federazione, a tutti coloro che dall’esterno mi hanno sempre supportato. Ho sempre portato avanti questo incarico col senso di responsabilità che dovrebbe avere chi porta il peso della fiducia e delle aspettative degli altri. Lo termino con la consapevolezza di averlo svolto mettendoci tutto me stesso e facendo del mio meglio. Alla nuova segretaria, che non posso che ringraziare per la disponibilità, faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, mettendomi a sua completa disposizione come capogruppo in consiglio comunale, come politico, ancor più come persona. So che saprà svolgere questo compito in maniera egregia».

«Sei stato un bravo segretario - le parole di Anselmo Ranucci - perché l’hai fatto quando tutti fuggivano verso altri lidi. Una ventata di gioventù che serviva iniettare nella politica locale e che ha portato speranza di rinascita. Mi piace ricordarlo perché per me sei stato bravo, onesto, senza bramosie di potere, grazie all’amico Emanuele, grazie al segretario del periodo più buio, grazie all’uomo che ha riportato l’entusiasmo nella nostra sezione».

