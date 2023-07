CERVETERI - «Continuano a piovere Assioli… E quando atterrano si fanno male, ma per fortuna c’è qualcuno che li nota». Ancora un salvataggio da parte delle guardie ecozoofile di Fareambiente Cerveteri. Il terzo in meno di sette giorni.

A segnalarne la presenza, la Polizia locale. Gli agenti della municipale hanno infatti notato il piccolo rapace, per strada, zoppicante. «I nostri agenti in servizio hanno provveduto poi al recupero. Il piccolo occhiuto - hanno spiegato i volontari - ha una zampa offesa ma grazie alla sinergia tra le squadre che operano sul territorio ha una possibilità di riprendersi dopo che avrà ricevuto le cure fondamentali del CRFS Lipu di Roma. Speriamo a questo punto che nel cielo dei gufi sia tornato finalmente il “sereno”».

©RIPRODUZIONE RISERVATA