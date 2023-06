ALLUMIERE - Alfonso Superchi e il gruppo di volontari dell'Aeopc Italia della sezione di Allumiere hanno dedicato ancora una volta il loro tempo per aiutate le popolazioni alluvionate e in difficoltà. Nella prima operazione Superchi e i suoi sono stati operativi a Cervia che era completamente allagata. Stavolta hanno invece operato a Sant'Agata.

"Siamo stati qui io e altri 3 volontari del nostro gruppo di Allumiere. Giovedì mattina siamo tornati ad Allumiere e al nostro posto sono venute altre squadre di tutta la Regione Lazio in supporto a quelle della Lombardia. Siamo stati di nuovo a lavorare tra le popolazioni alluvionate perché richiesto dal Coordinamento Regionale Aeopc e dal presidente Alessandro Sacripanti. Siamo stati a Sant'Agata e abbiamo fatto la pulizia delle strade, dei giardini, delle abitazioni e delle attività commerciali. La situazione ancora è drammatica perché il fango è continuo, anche perché ha continuato a piovere e c'è tantissima poltiglia di acqua, detriti e fango. Aeopc Italia sarà presente fino alla fine delle attività seguendo le comunicazioni del coordinamento e della Regione Lazio. Due funzionari della Regione Lazio sono sul posto e stanno coordinando i lavori.

A differenza di Cervia a Sant'Agata qui c'è solo tanto, troppo fango. Tutte le attività commerciali sono chiuse perché l'acqua ha superato i 2 metri e quindi sono state colpite dall'alluvione. Sono stato sempre in stretto contatto con il sindaco luigi Landi che ci ha chiamato tutte le mattine. Il numero di noi volontari a Sant'Agata come a Cervia è stato di 60. Siamo stati ospitati nell'ex sede dell'INPS di Imola. Alla sera ci facevano cenare giù a Imola e il giorno pranzavamo in una scuola qui a Sant'Agata. A darci da mangiare ci pensavano i volontari della Croce Rossa. Il lavoro è molto e ce l'abbiamo messa tutta perchè abbiamo visto la popolazione in estrema difficoltà. Abbiamo avuto in campo un'autobotte da 10mila litri, un Pk trail per il trasporto fanghi e un furgone 9 posti per il trasporto dei volontari da Imola a Sant'Agata e viceversa. Un ringraziamento speciale a tutti i volontari del nostro gruppo: a quelli che sono stati con me a fare il servizio ma anche a tutti gli altri che non sono potuti venire ma ad Allumiere e nel territorio hanno svolto al meglio tutti i servizi sia per l'antincendio che per altre attività". Complimenti a Superchi e agli altri volontari da parte del sindaco di Allumiere, Luigi Landi.

"La nostra Protezione civile inserita nel gruppo Aeopc - sottolinea il sindaco Luigi Landi - continua a dare sempre grande prova di mettersi a disposizione e di intervenire nelle situazioni più difficili e delicate. Di nuovo un forte plauso ad Alfonso Superchi e ai suoi volontari".

