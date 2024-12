TOLFA - Eugenia Serafini, tra le più note ed affermate artiste contemporanee, è la vincitrice di due prestigiosi premi al Menotti Art Festival 2024 a Spoleto: il 27 settembre 2024 riceverà il Premio e il 28 settembre seguirà l'inaugurazione della sua esposizione “Omaggio a Puccini: Madama Butterfly” il 28 settembre alle 15.30 presso il Chiostro del Complesso monumentale di San Nicolò per ricordare il grande Giacomo Puccini a 100 anni dalla sua morte. Eugenia Serafini è un'artista poliedricaced eccezionale e la sua arte sempre in divenire spazia dalla pittura, all’installazione e alla scrittura è in ogni ambito brilla la stella Serafini. Innumerevoli i premi e i riconoscimenti che via via sta ottenendo. L'artista tolfetana è molto apprezzata dal pubblico e dalla critica. Eugenia Serafini racconta con grande sensibilità poetica e creatività, dell’uomo e del suo esistere tra passato e presente, dove si rincorrono desideri e speranze, malinconie e attese guardando ad un futuro in cui ritrovare fiducia proprio in quella scintilla di luce che è da sempre in ogni individuo. Le sue rappresentazioni tra segno, installazione ambientale, performance, scrittura e interpretazione, donando nuova vita all’immagine, al colore e alla materia restituiscono libera espressione a quel codice invisibile legato alle emozioni, ma presente nell’ascolto e incontro con i luoghi vicini e distanti della realtà naturale dalla terra al cielo tra spazi verdi e alberi, unitamente al cosmo, lasciando che sia l’uomo stesso a ritrovare quel rapporto originario e autentico con la natura.