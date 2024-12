SANTA MARINELLA – Dopo aver inviato una delibera alla Regione Lazio e all’Ater, per chiedere un immediato finanziamento per la ristrutturazione dei 47 appartamenti popolari di via Elcetina, il sindaco Tidei, torna sull’argomento e precisa che ci sono 137 famiglie che fanno parte della graduatoria redatta dal Comune, che attendono una casa popolare.

Facendosi portavoce del disagio di coloro che sono stati sfrattati o che non hanno i mezzi economici per affittare un appartamento, visto che a Santa Marinella gli affitti a lungo termine sono praticamente scomparsi, anche la presidente del comitato cittadino per il Diritto alla Casa Stefania Abbatiello scrive al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, affinchè faccia pressione sul suo assessore alla casa, per finanziare la realizzazione dei 47 appartamenti popolari.

“Egregio presidente – si legge nella missiva - sono la signora Abbatiello, presidente del comitato cittadino emergenza abitativa per Santa Marinella. Le scrivo queste poche righe, perché ad oggi non abbiamo avuto l’opportunità di rapportarci nè con l’Ater, dove c'è un continuo cambiamento di ruolo dei vari direttori che vi transitano, nè con il Commissario Fasoli, che continua ad evitarci. È stata inviata una email a lei, ad Ater, e all'assessore alla casa Pasquale Ciacciarelli, dove in allegato c’è la delibera di giunta del Comune, ove questa amministrazione chiede un incontro per ulteriore finanziamento al fine di acquistare nuovi alloggi e giungere al completamento del residence di Via Elcetina. Le chiedo quindi di intercedere con i responsabili alle case popolari, affinché si giunga ad un tavolo tecnico tra Comune, Ater e Assessore Regionale, per poter avviare il procedimento dell'acquisto di nuovi alloggi popolari”.

