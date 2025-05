S. MARINELLA – Giornata mondiale della Croce rossa italiana: per l’occasione il sindaco Pietro Tidei ha incontrato la presidente del Comitato locale di S. Severa e S. Marinella, Rosanna Saba. Dal 6 al 12 maggio, come prevede l’accordo nazionale Anci e Cri, il vessillo dell’organizzazione internazionale sarà esposto nell’aula consiliare a sottolineare l’importanza dell’attività dei volontari al fianco delle persone più vulnerabili e come segno tangibile del ruolo ausiliario ricoperto da Cri nei confronti delle istituzioni.

«Siete un punto di riferimento essenziale per la nostra comunità – ha detto Tidei - sempre pronti e a fianco della popolazione. L’impronta che lasciate è forte, perché forti sono i valori alla base della vostra associazione. L’esposizione della bandiera quindi non è solo un gesto simbolico, ma il segno di un sincero attaccamento, vicinanza e gratitudine verso la Croce rossa italiana”.

Nel corso dei 161 anni della loro esistenza, la Croce rossa e la Mezza luna rossa, hanno aiutato milioni di persone in tutto il mondo. Grazie al loro lavoro, molte vite sono state salvate e molte comunità sono state ricostruite.

©RIPRODUZIONE RISERVATA