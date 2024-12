ALLUMIERE - Le parrocchie di Allumiere, La Bianca e Tolfa insieme a Civitavecchia per onorare San Vincenzo Maria Strambi. In occasione dell'arrivo a Civitavecchia della reliquia di San Vincenzo Maria Strambi stasera 24 ottobre le parrocchie di Allumiere Tolfa e La Bianca animeranno la Celebrazione Eucaristica alle ore 18 in cattedrale.

Verrà messo a disposizione di chi vuole partecipare un pullman, che partirà da La Bianca in località il "fossetto" con partenza alle ore 16,30; la quota è di 10 euro a persona. Chi è interessato a partecipare potrà dare la sua adesione chiamando Adriana al 3403762207.

