CIVITAVECCHIA – Civitavecchiesi con il naso all'insù per ammirare una spettacolare aurora boreale che ha “dipinto” il cielo questa notte. Nelle foto di Manuel Gallo è possibile vedere il fenomeno che ha lasciato senza parole molti cittadini rimasti con il fiato sospeso a fissare le tinte multicolore che hanno animato i cieli di Civitavecchia, e non solo.

Il fenomeno è legato ad una tempesta solare che ha colpito la terra alle 18 di ieri, un episodio previsto e annunciato dagli esperti già nei giorni scorsi al punto che in molti erano già pronti con gli occhi all'insù e i telefoni in mano per immortalare l'attesa aurora boreale che non si è fatta attendere e ha colorato e acceso la notte. Segnalazioni come questa sono arrivate da tutta Italia.

