TARQUINIA - Anche Gioventù Nazionale Tarquinia ha preso parte alla terza edizione del Forum Risorsa Mare, «un’importante occasione - spiega il segretario Damiano Cea, - di confronto sul ruolo strategico del mare per lo sviluppo nazionale. Abbiamo ascoltato l’intervento della premier Giorgia Meloni che ha ribadito la centralità del mare come motore di crescita per l’Italia, e dei ministri Musumeci, Lollobrigida e Crosetto, che hanno sottolineato l’importanza del porto di Civitavecchia, non solo come primo scalo crocieristico italiano, ma anche come nodo cruciale per lo sviluppo economico, energetico e logistico del Paese. “Il mare – ha ricordato il ministro Musumeci – è una risorsa strategica che impone di coniugare sviluppo e sicurezza, pubblico e privato, innovazione e sostenibilità”. Gioventù Nazionale Tarquinia si impegna al massimo per essere sempre presente sul territorio».

