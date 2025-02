FIUMICINO - Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, nei giorni scorsi, ha provveduto ad approvare il proprio bilancio consuntivo (anno 2024). L’Ente, presieduto da Niccolò Sacchetti, alla vigilia delle votazioni per il rinnovo degli organi, ha voluto adempiere all’ultimo atto del quinquennio 2020-2024 relativo all’approvazione del proprio documento contabile. Un documento lusinghiero e importante che, grazie all’enorme lavoro svolto nel riaccertamento dei residui, con l’aggiornamento catastale fermo da oltre 20 anni e con la corretta imputazione e riallineamento dei ruoli consortili, ha permesso un cambio di passo, fortificato anche dal rinnovo di importanti convenzioni ferme da decenni, prima fra tutte quella con ADR, Aeroporti di Roma. Grazie alla disponibilità dell’attuale governance, è stato possibile individuare il miglior percorso per soddisfare le rispettive esigenze in tempi brevi, portando ulteriori benefici al territorio e ai consorziati.

Durante i lavori, che hanno fatto seguito a quelli del Comitato Esecutivo del Consorzio di Bonifica capitolino, sono stati anche ripercorsi i risultati conseguiti, gli obiettivi raggiunti e le nuove sfide da traguardare.

«Ringrazio tutti gli amici e colleghi consiglieri e il nostro Revisore dei Conti, Dr. Marco Villani, per il costante impegno e la vicinanza in tutte le nostre attività – ha tra l’altro detto Sacchetti – così come ringrazio tutto il personale consortile, con in primis il Direttore Generale, Andrea Renna, per l’impegno, la passione e la professionalità che hanno inteso garantire nel progetto di risanamento del nostro Ente. Risanamento, sostenibilità, programmazione ed efficienza hanno rappresentato – ha aggiunto Sacchetti – il nostro mantra, e su questi assi abbiamo fondato tutta la nostra attività».

Un ringraziamento particolare il Presidente Sacchetti lo ha dedicato alla Regione Lazio e, in particolare, all’Assessore Giancarlo Righini.