VITORCHIANO - C’è tempo fino al 31 gennaio per presentare le domande di accesso ai contributi alle famiglie residenti a Vitorchiano, finalizzati a sostenere economicamente il pagamento delle rette di frequenza degli asili nido privati, in relazione all’anno 2025. L’avviso pubblico, disponibile sul sito istituzionale del Comune, riprende e attua la proposta già portata avanti nelle passate consiliature, allo scopo di fornire un sostegno alle spese delle famiglie che, per i propri figli, ricorrono ad asili nido privati.

Il sindaco Ruggero Grassotti sostiene con convinzione l’iniziativa e, peraltro, ne aveva già anticipato i contenuti, oltre all’adeguamento alle correnti norme, durante il consiglio comunale dello scorso 30 settembre 2025. Un’azione mossa dalla necessità di potenziare e migliorare ancor di più i servizi all’infanzia e di venire incontro alle esigenze di famiglie e giovani coppie, in particolare in attesa del completamento dei lavori del nuovissimo nido comunale già in costruzione in località Pallone.

«I contributi per agevolare il pagamento delle rette degli asili nido privati – afferma Grassotti – è un ulteriore e concreto segnale di vicinanza e sostegno alle famiglie vitorchianesi e al futuro dei nostri figli. Aver messo a disposizione tali risorse è il risultato di un lungo e complesso lavoro che l’ufficio segreteria, che ringrazio, ha sviluppato con costanza fin dalla scorsa primavera, in modo tale da poter attivare la misura già per l’annualità 2025».

Per informazioni e chiarimenti l’ufficio segreteria del Comune di Vitorchiano resta disponibile ai seguenti contatti, dal lunedì al venerdì con orario 9-13: 0761.373750 (Valentina Salvatori) – 0761.373721 (Sonia Serafini). Il bando completo è scaricabile da questo link: https://comune.vitorchiano.vt.it/notizie/3522149/avviso-concessione-contributi-famiglie-pagamento.

