LADISPOLI – Per Riccardo Agresti è finito il tempo della scuola. Più di 13 lunghi anni alla guida della Corrado Melone di Ladispoli ma ora è tempo di voltare pagina e andare in pensione. Tante attività, laboratori, progetti, feste interculturali ma anche polemiche, per le sospensioni che hanno riguardato gli alunni delle elementari e dell’infanzia. Tanto che si è parlato di un “modello Agresti” per decisioni che comunque non sono mai passate inosservate. Al posto del dirigente tanto amato e a volte anche discusso dai genitori arriverà Francesco Panico. «Siamo nell’ultima settimana di vita di questa pagina relativa al periodo della mia direzione – scrive Riccardo Agresti -, il 31 agosto, con il mio pensionamento, chiuderà definitivamente. È stato bellissimo lavorare per i bambini ed i ragazzi per farli crescere culturalmente, per fare in modo che acquisendo conoscenza potessero diventare liberi e forti. A dire il vero, non si è trattato mai di lavoro, ma sempre e solo di reale passione». Inevitabile un commento sulle tante situazioni in cui è stato coinvolto. «Da quegli adulti ai quali non sono riuscito a spiegare il profondo senso politico delle mie azioni, ho ricevuto colpi fisici, economici e sociali – ha poi aggiunto il preside -, invece dai nostri piccoli “meloncini” ho ricevuto solo sorrisi e questo mi è bastato per poter affermare che sono felice». Agresti aveva chiesto all'Ufficio regionale scolastico uno slittamento dei tempi sul suo pensionamento che non è stato accolto. Nel bene e nel male ha avuto il coraggio di prendere decisioni impopolari.

