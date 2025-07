LADISPOLI – Secondo incidente in pochi giorni in via Venezia. Stavolta è all’incrocio con via Palermo che è avvenuto il sinistro. Sul posto sono arrivati ieri nel primo pomeriggio i vigili urbani per i rilievi e la viabilità. Non ci sono stati feriti gravi, così come qualche giorno prima all’incrocio con via Napoli. È evidente però che inizia ad essere un punto assai critico, come già sottolineato più volte dai residenti preoccupati dopo la realizzazione della pista ciclopedonale. «La situazione è davvero preoccupante – commenta Massimo, residente in via Napoli – gli automobilisti corrono all’impazzata anche in prossimità dell’incrocio dove è stata costruita la ciclabile. Potrebbe passare un bambino in bici e verrebbe falcidiato. Occorrono dei dossi o dei dissuasori di velocità. Gli incidenti ormai si stanno ripetendo con una certa frequenza». Lo scorso mese a farne le spese due ciclisti, tra cui un rider, ed entrambi hanno rifiutato di essere sottoposti a ricovero. Piccoli segnali di una zona dove evidentemente qualcosa è cambiato e il comune è chiamato ora a trovare delle contromisure per scongiurare il peggio.

IL TRAFFICO Intanto modifiche alla viabilità al Cerreto. L’amministrazione comunale ha confermato che è stato sarà invertito il senso di marcia in via Lubiana. L’intervento è stato richiesto dai residenti della zona e, dopo un’attenta valutazione tecnica – è quanto riportato da palazzo Falcone in una nota – è stato ritenuto che la modifica fosse un miglioramento significativo per la viabilità della parte alta del quartiere, contribuendo a rendere la circolazione più ordinata e sicura.

