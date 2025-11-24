CERVETERI - La storia si ripete con le nuove file, registrate ieri mattina in viale Campo di Mare, per ritirare i contenitori dei rifiuti, in particolare il vetro. Il caos era esploso la scorsa settimana con centinaia e centinaia di residenti incolonnati circa 2 ore per prendere l’agognato mastello. Solo che ieri c’era la pioggia che ha scatenato ancor di più le ire degli abitanti (foto Paola Carletti su Fb). «Disorganizzazione all'ennesima potenza e la dignità dell'uomo non esiste più: vergogna», è lo sfogo di Francesco. «Un servizio pensato male e gestito peggio - è il commento di Enzo Musardo, presidente del comitato di zona di Cerenova-Campo di Mare - con i cittadini costretti a patire tutto questo sotto la pioggia e per l’obbligo comunale di cambiare il mastello del vetro. Forse si potevano trovare soluzioni migliori». In effetti i cerveterani sono tutti critici verso l’amministrazione comunale e concordi nel sostenere che la ditta che ha in gestione la nettezza urbana avrebbe potuto consegnare a domicilio il contenitore.

