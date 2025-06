ALLUMIERE - È stato ufficialmente pubblicato l’avviso relativo al “59° Palio delle Contrade Allumiere 24 Agosto 2025. Concorso per l’elaborazione del Cencio”, finalizzato alla selezione dell’artista incaricato di realizzare il drappo simbolo dell’edizione 2025 del Palio, appuntamento identitario e tra i più attesi dell’estate allumierasca. Il tema scelto per questa edizione è di grande rilevanza storica e affettiva per la comunità: “Bicentenario della concessione delle case popolari del fabbricone ai minatori delle Lumiere e dei forni per il pane giallo da parte di Papa Leone XII”. L’amministrazione comunale ha dunque avviato il concorso per l’elaborazione artistica del Cencio, che dovrà essere eseguito secondo specifiche tecniche e contenutistiche dettagliate nel bando ufficiale.

Il drappo dovrà misurare 90 x 220 cm, essere realizzato su raso bianco con passamanerie in oro e frange di 4 cm, con scritte ben visibili e leggibili, utilizzando esclusivamente tecniche pittoriche, mentre sono tassativamente escluse elaborazioni digitali. Dovrà contenere la dicitura “59° Palio delle Contrade – Allumiere 24 Agosto 2025” e riportare in maniera evidente il tema stabilito per quest’anno. L’opera dovrà inoltre includere obbligatoriamente lo stemma e/o i colori delle sei contrade di Allumiere, unitamente all’immagine della Madonna delle Grazie, figura centrale nella spiritualità locale. Il bozzetto dovrà essere presentato su foglio formato A3 e riprodurre fedelmente, in scala, il Cencio definitivo completo di asta e decorazioni.

Ogni partecipante potrà concorrere con un solo elaborato, rigorosamente dipinto a mano, da consegnare entro e non oltre le ore 12:00 del 14 luglio 2025 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Allumiere. Il plico, contrassegnato da un numero di sei cifre, dovrà contenere il bozzetto, una breve presentazione scritta al computer con descrizione della tecnica pittorica utilizzata (in formato A4, carattere Times New Roman 12 pt, massimo 20 righe), e una busta sigillata con i dati anagrafici e recapiti dell’autore. I bozzetti saranno valutati da una commissione sulla base di quattro criteri: attinenza al tema, tecnica pittorica, composizione del tema attraverso le immagini, con punteggio assegnato da 1 a 5 per ciascun indicatore. L’artista vincitore riceverà comunicazione ufficiale entro il 21 luglio 2025 e sarà incaricato della realizzazione definitiva del Cencio, che dovrà essere consegnato confezionato e completo di asole e asta in legno entro il 15 agosto 2025. All’autore selezionato sarà corrisposto un rimborso spese pari a mille euro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA