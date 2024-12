ALLUMIERE - Si svolgerà oggi, a partire dalle 10, ad Allumiere la IV Edizione della ''Giornata della Solidarietà e Cammino Inclusivo'' promosso dell'associazione "Il Cammino dell'Allume". L'iniziativa prenderà il via alle ore 10 con l'accoglienza nel piazzale Cesare Moroni; alle 10.30 è fissata la partenza della passeggiata al Monumento Naturale del Faggeto di Allumiere. Alle 13 seguirà il pranzo sociale e poi attività e giochi di gruppo. Per le 16 è prevista la conclusione dell'evento. L'associazione 'Il Cammino dell’Allume' ha invitato a partecipare alcune strutture del territorio che lavorano sui temi del recupero e della integrazione sociale che si estrinseca nel concetto di Solidarietà come luce vicendevole l'uno per l'altro.

"Questa è la quarta edizione di questa splendida iniziativa all'insegna della solidarietà. In collaborazione con l'amministrazione comunale, nello specifico con la delegata alle pari opportunità Alessia Brancaleoni, nonche' vice presidente del Cammino dell'Allume, abbiamo organizzato una passeggiata al Faggeto, laboratori e pranzò offerto dalla splendida Cooperativa Alfa la quale ringraziamo con tutto il cuore - spiegano la presidente de Il Cammino dell'Allume, Lara Sgamma e la vicepresidente Alessia Brancaleoni - abbiamo coinvolto le case famiglia del territorio e i centri diurni per passare insieme una giornata inclusiva, bella e spensierata". Lara Sgamma e Alessia Brancaleoni sottolineano poi: "Noi come associazione ci teniamo molto a questa giornata che valorizza le persone, il volontariato e la bellezza dello stare insieme. Ringraziamo anche i commercianti di Allumiere e La Bianca che ci hanno hanno offerto i prodotti del territorio".

©RIPRODUZIONE RISERVATA