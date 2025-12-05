ALLUMIERE - Con il tema “Ragioni e sentimento di una comunità”, Allumiere sarà protagonista alla Nuvola di Roma sabato 7 dicembre alle ore 11.30 nell’ambito di “Più libri più liberi”, dove verrà presentata l’edizione del Premio letterario “Femminile, plurale”. L’appuntamento rappresenta un’occasione significativa per raccontare il paese, la sua storia e il suo orizzonte culturale, ma anche per riflettere più in generale su come le comunità si costruiscono, resistono e cambiano nel tempo. Non solo una presentazione, dunque, ma un invito a pensare Allumiere come luogo vivo fatto di relazioni, memoria condivisa e partecipazione attiva. Il filo conduttore dell’incontro richiama infatti l’idea che una comunità non si definisce soltanto per le sue strutture materiali, ma per il tessuto umano che la tiene unita: legami, valori, narrazioni e identità emotive. Una comunità autentica, si sottolinea, sa tenere insieme la lucidità della ragione e la profondità del sentimento, riconoscendo che sviluppo culturale e coesione sociale procedono insieme. Gli organizzatori descrivono l’appuntamento romano come un momento di confronto e incontro capace di generare nuove visioni e aperture. “Ci piace il dialogo, ci piacciono i nuovi sguardi, le voci e le emozioni; amiamo vivere le opportunità che nascono da nuove esperienze” affermano. Un entusiasmo che si accompagna però alla rivendicazione netta di valori irrinunciabili: “Ci piacciono tante cose, ma non ci piacciono i fascisti, proprio no. Per questo anche noi abbiamo firmato la petizione contro la presenza della casa editrice fascista, perché l’antifascismo è un valore che viene prima di tutto”. Una delegazione di cinquanta persone partirà da Piazza della Repubblica per raggiungere lo stand della Regione Lazio e sostenere Allumiere e il Premio “Femminile, plurale”. Un gesto simbolico e concreto che testimonia il radicamento del premio nella comunità e nel territorio, ma anche il desiderio di portarne la voce in uno dei più importanti spazi nazionali dedicati alla cultura. L’iniziativa alla Nuvola si preannuncia così come un momento di identità e confronto, in cui Allumiere presenta se stessa e il proprio modo di intendere la cultura: relazione, radici, pensiero critico e impegno civile. Un appuntamento che guarda oltre i confini locali per affermare il valore della comunità come costruzione viva, capace di mettersi in discussione e di immaginare nuovi orizzonti.

