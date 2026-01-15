ALLUMIERE - La parrocchia Santa Maria Assunta in festa con don Roberto.

Lo scorso 9 gennaio ha rappresentato una data significativa per la comunità di Allumiere e per coloro che in questi anni hanno condiviso un cammino di fede con don Roberto: il parroco ha infatti festeggiato i suoi 16 anni di sacerdozio.

Ordinato il 9 gennaio 2010 don Roberto ha svolto negli anni un servizio pastorale ampio e dinamico, contraddistinto da attenzione alle famiglie, vicinanza ai giovani e sostegno ai più fragili, divenendo per molti un punto di riferimento spirituale e umano.

Per celebrare l’anniversario quest’anno il sacerdote ha voluto compiere un gesto dal forte valore simbolico: recarsi a Roma, presso la Basilica di San Pietro, per una celebrazione eucaristica di ringraziamento sulla tomba di San Giovanni Paolo II.

Ripercorrendo questi sedici anni emerge con chiarezza la ricchezza del servizio pastorale offerto da don Roberto: dall’impegno nella catechesi alla cura delle liturgie, dall’accompagnamento dei ragazzi durante i momenti parrocchiali fino alle iniziative culturali e sociali legate al territorio.

Non è mancata, negli anni, una costante attenzione al dialogo comunitario, alla collaborazione con associazioni e realtà civiche e alla costruzione di percorsi educativi condivisi.

Il traguardo dei 16 anni non rappresenta dunque soltanto un anniversario personale, ma anche un’occasione per ringraziare e riconoscere il cammino fatto insieme a tante persone.

Nel messaggio diffuso in occasione della ricorrenza, don Roberto ha voluto esprimere gratitudine verso il Signore e verso quanti lo hanno sostenuto e accompagnato nel suo ministero, dalle famiglie ai giovani, dai confratelli sacerdoti ai tanti volontari che animano la vita delle parrocchie.

Innumerevoli i messaggi di auguri nei confronti del parroco da parte di tutti i suoi parrocchiani, dagli allumieraschi, ma anche da coloro che lo conoscono.

©RIPRODUZIONE RISERVATA